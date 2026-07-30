Oásis de esperança em tempos de desilusão

Vivemos um tempo em que a angústia deixou de ser apenas uma experiência íntima para se tornar uma atmosfera coletiva. As notícias de guerras, migrações forçadas, enchentes, incêndios florestais, fome, violência e abandono invadem nossas casas todos os dias e alimentam a sensação de um futuro catastrófico.

Muitos jovens já não conseguem imaginar um amanhã; muitos adultos perderam a confiança nas instituições; muitas comunidades aprenderam a sobreviver com pouco, quase sempre carregando dores que não cabem em diagnósticos apressados.

No entanto, é justamente nos períodos de maior desamparo que a vida revela sua capacidade de resistência. Em meio à desilusão, surgem oásis de esperança: pessoas, grupos e comunidades que se recusam a transformar sofrimento em silêncio e que encontram, na partilha, uma forma concreta de cuidado.

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Foi essa força que vi, mais uma vez, em Quito, no Equador, durante um encontro latino-americano de terapeutas comunitários. Representantes de 11 países se reuniram para celebrar experiências de escuta, acolhimento e reconstrução de vínculos em escolas, presídios, pessoas que vivem nas ruas, vitimas de terremotos e mulheres que sofreram de violência.

Não eram discursos abstratos sobre solidariedade. Eram práticas vivas, nascidas em territórios feridos, onde a comunidade aprendeu a cuidar de si quando as respostas institucionais chegaram tarde, foram insuficientes ou simplesmente não chegaram.

A Terapia Comunitária Integrativa, criada no Ceará, nasceu dessa constatação simples e profunda: o individuo e a comunidade que sofre também possui saberes, recursos e competências para enfrentar os desafios da vida.

Ela não substitui políticas públicas nem tratamentos necessários, mas lembra algo que a modernidade frequentemente esquece: nem toda dor da alma precisa ser medicalizada; muitas vezes, ela precisa antes ser acolhida, escutada, reconhecida e compartilhada. A carência também gera competência.

Intervir nas sinapses cerebrais e sociais

Na medicina, os medicamentos podem atuar nas sinapses cerebrais para aliviar sintomas e reorganizar funções. Na vida comunitária, porém, também existem feridas produzidas por aquilo que poderíamos chamar de “sinapses sociais”: conexões entre pessoas, famílias, territórios, culturas e instituições.

Quando essas conexões são atacadas por uma economia predatória, pela discriminação, pela insegurança, pela violência e pelas desigualdades que interferem nos determinantes sociais da saúde, o sofrimento deixa de ser apenas individual e se torna coletivo.

É nesse campo que práticas culturais como a capoeira, o humor, o futebol, a música, a espiritualidade e as rodas de conversa revelam sua força terapêutica. Elas não eliminam as causas estruturais do sofrimento, mas ajudam a recompor vínculos, devolver pertencimento e reacender a confiança em si, nos outros e no futuro.

A Terapia Comunitária Integrativa atua justamente nesse tecido ferido da vida social, restaurando os fios invisíveis que ligam uma pessoa à outra, uma família ao território e uma história individual à memória coletiva. Quando esses fios se rompem, crescem a solidão, a ansiedade e a sensação de não pertencimento; quando são refeitos, abre-se espaço para a palavra, para a esperança e para novas formas de cuidado compartilhado.

O valor da partilha na terapia comunitária

Nas rodas de terapia comunitária, ninguém fala para dar lição, julgar, aconselhar ou doutrinar. Fala-se para partilhar experiências. Uma pessoa conta sua dor; outra reconhece algo semelhante em sua própria vida; outra recorda uma estratégia de superação aprendida com a mãe, com a avó, com a vizinhança, com a fé, com a arte ou com a luta diária pela sobrevivência.

Assim, o sofrimento deixa de ser prisão individual e se transforma em ponte. A dor que isolava passa a aproximar.

Essa prática tem uma dimensão política, no sentido mais nobre da palavra, porque devolve às pessoas a consciência de que não são apenas carentes materialmente, mas também competentes e sabias. A carência revela necessidades; a competência revela caminhos.

Em bairros, escolas, unidades de saúde, associações e espaços populares, a escuta respeitosa pode criar redes de proteção onde antes havia abandono. O olho no olho, o abraço, a palavra sem julgamento e a memória cultural tornam-se instrumentos de reconstrução humana.

No Brasil e em mais de 47 países, terapeutas comunitários colocam talentos, tempo e energia a serviço da reconstrução de uma teia de vida ameaçada por uma visão estreita de desenvolvimento humano e social, na qual o lucro destrói vínculos, territórios e recursos.

O futuro dos jovens em risco

Isso é particularmente urgente entre os jovens. Muitos deles crescem cercados por telas, cobranças, violências e promessas quebradas. A falta de perspectiva se manifesta em tristeza profunda, uso abusivo de drogas, automutilações, conflitos familiares e, em casos extremos, suicídios.

Diante desse cenário, não basta perguntar o que falta ao jovem; é preciso perguntar quem o escuta, quem o reconhece, quem o ajuda a encontrar pertencimento e sentido no território onde vive.

Em Quito, no Equador, ficou evidente que, quando políticas públicas falham, a comunidade não pode permanecer apenas à espera. Ela cria família onde há órfãos de pais vivos; cria voz onde há silêncio; cria pertencimento onde a exclusão insistiu em produzir invisibilidade.

Mas essa potência comunitária não deve servir de desculpa para o Estado se ausentar. Ao contrário: deve inspirar políticas que reconheçam, apoiem e fortaleçam o que já existe nos territórios.

O Ceará ofereceu ao SUS e ao mundo uma metodologia nascida da escuta do sofrimento de migrantes, mulheres, jovens e pessoas historicamente excluídas. Talvez por isso a Terapia Comunitária Integrativa fale com tanta força ao nosso tempo: ela responde à fragmentação dos vínculos não apenas com técnicas, mas com presença, acolhimento e valorização dos saberes da própria comunidade.

Em uma época marcada pelo isolamento, ela nos recorda que saúde mental não é somente ausência de doença, mas presença de vínculos, sentido, cultura, solidariedade e dignidade. Cuidar da saúde mental é também fortalecer práticas afetivas, relacionais e dialógicas que aproximam as pessoas, restauram a confiança e transformam a comunidade em espaço de promoção da vida.

O renascer das cinzas

O fogo pode destruir florestas, casas e certezas, mas não precisa ter a última palavra. Das cinzas da desesperança também podem nascer novas formas de cuidado, novas alianças e novas maneiras de conviver em um mundo plural.

Cada roda de Terapia Comunitária Integrativa, cada encontro de escuta e cada gesto de acolhimento são pequenas sementes lançadas contra a desesperança e contra a lógica que transforma pessoas em números, emoções naturais em patologia, dores em sintomas e comunidades em territórios abandonados.

Em tempos de fragmentação, cuidar é também reconstruir vínculos, reacender pertencimentos e afirmar que a vida só floresce plenamente quando é partilhada. Talvez seja essa a tarefa urgente do nosso tempo: transformar indignação em solidariedade, sofrimento em encontro e esperança em prática cotidiana.

Precisamos de menos discursos abstratos sobre humanidade e de mais comunidades capazes de praticá-la, todos os dias, onde a vida insiste em recomeçar, onde o caos é prenuncio da criação como nos lembra o livro de Gênesis.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.