O gestor estadual conversou sobre o Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2), a adequação da legislação para o trato do ativo e sobre como a reforma tributária pode abranger esse tema
O cearense é deputado estadual reeleito para o segundo mandato
Duas emendas retiraram dos órgãos públicos a titularidade do evento, bem como foi suprimida a possibilidade de contratação pelo governo de atrações. Manteve-se, porém, a previsão de dotações orçamentárias para a festa
O atual presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, eleito deputado estadual, ainda disse que o PT, no passado, se opôs a interesses do País
Dois parlamentares licenciados para ocupar secretarias retornam na quarta-feira (17), e serão substituídos por outros dois vereadores
De acordo com o presidente da Câmara, o tema poderia ser aprovado por consenso em meio a uma série de incentivos aos negócios