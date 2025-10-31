Diário do Nordeste
Elmano de Freitas, Geraldo Alckmin, reunião, Brasília, hidrogênio verde, energia renovável

PontoPoder

Elmano se reúne com Alckmin, em Brasília, para tratar sobre base para hidrogênio verde

O gestor estadual conversou sobre o Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2), a adequação da legislação para o trato do ativo e sobre como a reforma tributária pode abranger esse tema

Flávia Rabelo, Ingrid Campos 24 de Abril de 2023
Salmito Filho de máscara na assembleia legislativa

PontoPoder

Elmano anuncia Salmito Filho como titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico

O cearense é deputado estadual reeleito para o segundo mandato

Redação 29 de Dezembro de 2022

Política

Câmara Municipal aprova 'Réveillon Cristão' em Fortaleza

Duas emendas retiraram dos órgãos públicos a titularidade do evento, bem como foi suprimida a possibilidade de contratação pelo governo de atrações. Manteve-se, porém, a previsão de dotações orçamentárias para a festa

Redação 04 de Dezembro de 2018

Política

Salmito responsabiliza Lula por vitória de Bolsonaro: 'Trabalhou para desunir'

O atual presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, eleito deputado estadual, ainda disse que o PT, no passado, se opôs a interesses do País

Redação 30 de Outubro de 2018

Política

Eleição na Câmara Municipal provoca 'troca-troca' de vereadores

Dois parlamentares licenciados para ocupar secretarias retornam na quarta-feira (17), e serão substituídos por outros dois vereadores

Renato Sousa 16 de Outubro de 2018

Política

Salmito diz que prefeito foi induzido ao erro ao mudar regras para alvarás

De acordo com o presidente da Câmara, o tema poderia ser aprovado por consenso em meio a uma série de incentivos aos negócios

Renato Sousa 10 de Outubro de 2018