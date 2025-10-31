Diário do Nordeste
Por que esta pequena cidade do Ceará é líder na exportação de pedras de luxo

Uruoca concentra jazidas de quartzito de alta qualidade e responde por mais de um terço das vendas externas do setor no Estado

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 27 de Agosto de 2025
