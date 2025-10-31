Diário do Nordeste
TSE suspende eleição suplementar em Senador Sá (CE) e devolve cargo a Bel Júnior sob liminar

Os efeitos da decisão valem até o julgamento final do recurso da defesa do prefeito pelo TSE

Ingrid Campos 05 de Junho de 2025
rui aguiar, sabrina do bel, candidatos, eleição suplementar, senador sá

PontoPoder

Prefeitura de Senador Sá (CE) terá novas eleições no dia 6 de julho; saiba quem são os candidatos

A propaganda eleitoral já começa nessa quarta-feira (4)

Ingrid Campos 05 de Junho de 2025
Senador Sá, cassação, tre-ce

PontoPoder

TRE mantém cassação do prefeito e vice de Senador Sá por ‘Cavalgada do Bel’ nas eleições de 2024

Bel Júnior ainda foi declarado inelegível por oito anos

Ingrid Campos 24 de Abril de 2025
Bel Júnior

PontoPoder

TRE-CE cassa prefeito e vice de Senador Sá por autopromoção eleitoral em evento 'Cavalgada do Bel'

A ação acusa a dupla de abuso de poder econômico e político durante a campanha eleitoral de 2024

Luana Barros 31 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Senador Sá?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Senador Sá?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Gerson Ferreira é um homem negro, de pele clara, usa camisa azul com os braços cobertos e calça jeans. Ele está numa mesa de locução de rádio

Segurança

Radialista é assassinado na própria casa, em Senador Sá, e suspeitos morrem após tiroteio com a PM

Dos quatro suspeitos, dois morreram devido à intervenção policial e os outros dois foram encaminhados a uma unidade de saúde

Redação 25 de Abril de 2023
Vídeo

Região

Festa promovida por prefeitura de Senador Sá descumpre protocolos e tem aglomeração

Ao som de bandas de forró pagas pelo Município, as pessoas dançavam sem máscaras e não mantinham o distanciamento

Redação 13 de Outubro de 2021
Granjeiro (foto). São João do Jaguaribe, Senador Sá e Umari são as quatro cidades cearenses que ainda não registraram óbitos por Covid-19 em 2021 no Ceará

Região

Apenas 4 cidades cearenses não registraram óbito por Covid-19 em 2021; veja lista

Gestores avaliam que uma soma de fatores é responsável pela ausência de mortes neste ano. Dentre os quais, estão ampliação da testagem, fiscalização e engajamento da população

André Costa 30 de Março de 2021

Região

Baixa umidade atinge 139 cidades do Ceará, alerta Inmet; veja lista

O aviso de 'grau de severidade' é para outras 65 cidades; há 'potencial perigo' em outros 74 municípios

Redação 21 de Outubro de 2020
