Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

foto de rodovia do Ceará

Negócios

Pelo menos 16 cidades do Ceará têm estradas ruins e péssimas; veja locais e trechos

Trecho da BR-403 na região Norte está entre os de pior avaliação em estudo da CNT

Redação 02 de Dezembro de 2024