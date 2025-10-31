Diário do Nordeste
Motorista é flagrado ao transitar com carro em ciclovia na Avenida Maestro Lisboa

Imagem registra o momento em que veículo trafega livremente pela via destinada apenas a ciclistas

Redação 06 de Julho de 2019