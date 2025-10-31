Dispositivo separador tem o objetivo de garantir mais segurança na malha cicloviária
O curso tem início no dia 13 de setembro e é aberto a estudantes, profissionais e todos os interessados
Levantamento elaborado pela Universidade Johns Hopkins (EUA), em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), aponta que um em cada cinco motoristas comete excesso de velocidade em Fortaleza
Pneus de ônibus foram esvaziados na Avenida da Universidade e rodovias foram bloqueadas em Madalena e Canindé; manifestações ocorreram em, pelo menos, 15 municípios do Ceará