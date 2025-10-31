Diário do Nordeste
Três trabalhadores de manutenção de estradas à noite aplicam uma substância branca com preto no asfalto. Eles usam roupas de alta visibilidade e protetores auriculares. Um caminhão com cones de trânsito e luzes fortes está ao fundo, iluminando a cena. A rua tem faixa vermelha na borda e sinais de trânsito visíveis.

Ceará

'Zebra': nova sinalização é implantada em ciclovia de Fortaleza

Dispositivo separador tem o objetivo de garantir mais segurança na malha cicloviária

Matheus Facundo 23 de Setembro de 2025
Setembro Amarelo

Ser Saúde

Curso de Prevenção ao Suicídio está com inscrições abertas em Fortaleza

O curso tem início no dia 13 de setembro e é aberto a estudantes, profissionais e todos os interessados

Redação 05 de Setembro de 2021

Metro

Medidas para reduzir velocidade em vias preocupantes são reforçadas

Levantamento elaborado pela Universidade Johns Hopkins (EUA), em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), aponta que um em cada cinco motoristas comete excesso de velocidade em Fortaleza

Felipe Mesquita 04 de Setembro de 2019

Metro

Fortaleza tem manhã de protesto contra reforma da previdência; ato também ocorre no Interior

Pneus de ônibus foram esvaziados na Avenida da Universidade e rodovias foram bloqueadas em Madalena e Canindé; manifestações ocorreram em, pelo menos, 15 municípios do Ceará

Redação 14 de Junho de 2019