A União também realiza o depósito de mais de R$ 8 bilhões para compensar perdas do ICMS em todo o País
A modalidade permite a compra de títulos públicos do governo federal e diferentes índices de rentabilidade para o investidor
Batizado de “Tesouro RendA+”, o investimento é uma espécie de previdência privada mais acessível
A alta da Selic irá impactar diretamente na rentabilidade de alguns títulos, que podem oferecer lucros de dois dígitos no ano que vem
Suspeitos usaram um vírus do tipo "ransomware", que bloqueia informações do sistema
De acordo com o secretário, os dados do Tesouro indicam que o governo deve cumprir até 2023 o teto de gastos mesmo sem a aprovação da proposta
As despesas com o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus adiaram as projeções para o reequilíbrio das contas públicas, segundo relatório do Ministério da Economia.
Apesar de ser o pior desempenho registrado para o mês desde o início da série histórica, em 1997, o resultado veio melhor que o estimado pelo mercado.
Mercado LFTs - papéis atrelados à taxa Selic - passa por estresse que se segue à forte desvalorização do real, aumento dos juros futuros e encurtamento dos prazos da dívida pública, dizem analistas
Segundo o órgão, a lei que criou o socorro federal a Estados e municípios afastou as punições para quem deixa o caixa no vermelho