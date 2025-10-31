Diário do Nordeste
Imagem mostra uma visão ampliada e de cima de uma cidade no interior do Ceará. Ao centro, se vê uma igreja situada em uma praça e rodeada de quarteirões residenciais.

PontoPoder

Municípios cearenses recebem R$ 208 milhões de compensação a perdas do FPM em 2023; confira

A União também realiza o depósito de mais de R$ 8 bilhões para compensar perdas do ICMS em todo o País

Ingrid Campos 04 de Dezembro de 2023
Tesouro Direto

Negócios

Como investir no Tesouro Direto?

A modalidade permite a compra de títulos públicos do governo federal e diferentes índices de rentabilidade para o investidor

Redação 09 de Outubro de 2023
Calculadora

Negócios

Tesouro Direto lança novo título para aposentadoria; entenda como funciona

Batizado de “Tesouro RendA+”, o investimento é uma espécie de previdência privada mais acessível

Redação 28 de Dezembro de 2022

Negócios

O que esperar do Tesouro Direto em 2022

A alta da Selic irá impactar diretamente na rentabilidade de alguns títulos, que podem oferecer lucros de dois dígitos no ano que vem

Heloisa Vasconcelos 29 de Dezembro de 2021
ataque hacker no tesouro nacional

País

Hackers atacam sistema interno do Tesouro Nacional

Suspeitos usaram um vírus do tipo "ransomware", que bloqueia informações do sistema

Bernardo Caram, Folhapress 16 de Agosto de 2021

Negócios

Não aprovar PEC emergencial em 2020 não é fim do mundo, diz secretário do Tesouro

De acordo com o secretário, os dados do Tesouro indicam que o governo deve cumprir até 2023 o teto de gastos mesmo sem a aprovação da proposta

Folhapress 26 de Novembro de 2020

Negócios

País só voltará a ter superávit primário em 2027, projeta ministério

As despesas com o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus adiaram as projeções para o reequilíbrio das contas públicas, segundo relatório do Ministério da Economia.

Agência Brasil 30 de Outubro de 2020

Negócios

Déficit primário do Governo Central atinge R$76,16 bilhões em setembro

Apesar de ser o pior desempenho registrado para o mês desde o início da série histórica, em 1997, o resultado veio melhor que o estimado pelo mercado.

Agência Brasil 29 de Outubro de 2020

Negócios

Crise de confiança afeta até papel tido como porto seguro da dívida brasileira

Mercado LFTs - papéis atrelados à taxa Selic - passa por estresse que se segue à forte desvalorização do real, aumento dos juros futuros e encurtamento dos prazos da dívida pública, dizem analistas

Estadão Conteúdo 10 de Outubro de 2020

Negócios

Tesouro admite dificuldade para interpretar artigo que 'susta' LRF

Segundo o órgão, a lei que criou o socorro federal a Estados e municípios afastou as punições para quem deixa o caixa no vermelho

Estadão Conteúdo 10 de Outubro de 2020
