Wolverhampton x Liverpool: veja horário, palpites e prováveis escalações

Wolverhampton e Liverpool se enfrentam neste sábado, (4), no estádio Molineux às 12h. O jogo é válido pela 22ª rodada do Campeonato Inglês.

Na tabela do campeonato, o Liverpool ocupa a 10ª posição, com 29 pontos, sendo oito vitórias e seis derrotas. O Wolverhampton está em 17º lugar, com 17 pontos, sendo apenas quatro vitórias e 11 derrotas.

Em sua última partida, as equipes foram derrotadas. O Liverpool foi derrotado pelo Brighton por 2 a 1 e o Wolverhampton foi superado pelo Manchester City por 3 a 0.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Wolverhampton: Sá; Semedo, Collins, Kilman e Bueno; Matheus Nunes, Rúben Neves e Lemina; Traore, Matheus Cunha e Podence. Técnico: Julen Lopetegui

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip e Robertson; Thiago, Bajcetic e Elliott; Salah, Núñez e Gakpo. Técnico: Jurgen Klopp

Wolverhampton x Liverpool | FICHA TÉCNICA

Data: 04/02/2023

Horário: 12h

Local: Molineux Stadium

Árbitro: Paul Tierney