Whindersson Nunes anuncia retorno ao boxe para representar o Brasil em torneio mundial

O humorista Whindersson Nunes anunciou, na última segunda-feira (6), o retorno aos ringues de boxe. O youtuber piauiense está inscrito como único representante brasileiro no ‘High Stakes’, da Kingpyn Boxing, que reúne diversos influencers do cenário mundial.

A entrada no esporte ocorreu após um duelo com o tetracampeão mundial Popó, em evento realizado em janeiro de 2022 que reuniu celebridades e profissionais. Agora, Whindersson assinou um contrato para inúmeras lutas.

Legenda: Whindersson e Popó fizeram luta disputada em Santa Catarina Foto: Divulgação

“Vou lutar no maior torneio de boxe do Youtube do mundo. Estou treinando igual uma cachorra porque já apanhei uma vez para um tetracampeão, não vou apanhar para um laranja que não sabe nem o que veio fazer nesse mundo. Esqueça tudo, é o hype, único representante do Brasil nesse torneio. É só mais uma das minhas loucuras”, anunciou.

O ‘High Stakes’ promete ser a primeira competição de boxe entre youtubers. Ao todo, serão oito competidores que se enfrentarão em busca do título.