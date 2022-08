Wanderlei Silva anuncia sua aposentadoria do MMA e projeta lutar boxe

Aos 46 anos, Wanderlei Silva anunciou aposentadoria do MMA. Em entrevista ao podcast ‘Trocação Franca’, no entanto, ele revelou possibilidade de lutar boxe. Lutando profissionalmente desde 1996, 'Wand' marcou época no antigo Pride e UFC.

"No MMA já estamos oficialmente aposentados" - revelou ele ao podcast.

Boxe

Sobre o boxe, Wanderlei citou os eventos da categoria que tem sido realizados nos últimos tempos, reunindo lendas do MMA, atletas do Boxe e até mesmo personalidades da internet.

“Está bem interessante acompanhar os novos eventos de boxe. Acho que seria bem interessante lutar no boxe. Só boxe mesmo, que nunca lutei e tenho o boxe bom. Já treinei com caras muito bons, então gostaria muito de fazer uma luta, sim, em um evento bom. Contra um grande nome, poderia ser. Queria pegar um cara no boxe, pois gosto de me testar”, afirmou ‘Wand’.

Legado

Lenda do MMA, Wanderlei Silva deixa o esporte com um cartel de 34 vitórias, 15 derrotas e um empate em sua trajetória nas artes marciais mistas. O brasileiro é reconhecido como um dos lutadores mais temidos da história e venceu grandes nomes, como Kazushi Sakuraba, Ricardo Arona e Michael Bisping. Aos 46 anos, ele não atua desde 2018, quando foi nocauteado pelo arquirrival Rampage Jackson.

