Vitor Pereira é demitido do Flamengo após três meses de trabalho

O Flamengo demitiu o técnico Vitor Pereira após três meses de trabalho. O clube anunciou a decisão nesta segunda-feira (10). A multa rescisória a ser paga pela equipe carioca é de R$ 15 milhões de reais. Jorge Jesus é favorito para assumir comando da equipe.

Vitor Pereira chegou ao Flamengo em janeiro, após a saída de Dorival Júnior. O técnico português disputou cinco títulos (Supercopa, Mundial, Recopa, Taça Guanabara e Carioca) e não ganhou nenhum.

Ao todo, foram 18 jogos disputados, com 10 vitórias, 7 derrotas e um empate.

JESUS DE VOLTA?

O técnico Jorge Jesus é o favorito para assumir pela segunda vez a vaga de técnico do Flamengo. No comando do time em 2019 e 2020, ele conquistou cinco títulos: Campeonato Brasileiro (2019), Libertadores (2019), Supercopa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2020) e Carioca (2020). Com histórico positivo, tornou-se o primeiro plano da diretoria.

Atualmente, o técnico comanda o Fenerbahçe, da Turquia. No entanto, o contrato com o time será finalizado em maio.

