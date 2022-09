Viktoria Plzen x Inter ao vivo: acompanhe em tempo real

A Liga dos Campeões 2022-2023 retoma a disputa da fase de grupos nesta terça-feira (13). A Inter de Milão enfrenta o Viktoria Plzen pela 2ª rodada do Grupo C. O duelo ocorre no Mesta Plzen, da República Checa, às 13h45.

Acompanhe ao vivo

Na estreia, a Inter perdeu para o Bayern de Munique, enquanto o Plzen foi goleado pelo Barcelona. Os demais times estão no chaveamento. Os dois primeiros avançam ao mata-mata, e o 3º colocado se classifica para a Liga Europa.

Onde assistir

A partida tem transmissão ao vivo no canal SPACE e no serviço de streaming HBO Max.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Viktoria Plzen | Stanek; Holik, Hejda, Pernica, Havel; Kalvach, Bucha; Sykora, Vlkanova, Mosquera; Chory. Técnico: Simone Inzaghi.

| Stanek; Holik, Hejda, Pernica, Havel; Kalvach, Bucha; Sykora, Vlkanova, Mosquera; Chory. Técnico: Simone Inzaghi. Internazionale | Onana; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan e Darmian; Correa e Lautaro Martinez. Técnico: Julian Nagelsmann.

Ficha técnica | Viktoria Plzen x Inter de Milão

Competição : Liga dos Campeões - Grupo C, na 2ª rodada.

: Liga dos Campeões - Grupo C, na 2ª rodada. Estádio: Mesta Plzen, na República Checa.

Mesta Plzen, na República Checa. Data e Horário: 13h45 (de Brasília), terça-feira, 13 de setembro.

13h45 (de Brasília), terça-feira, 13 de setembro. Transmissão: SPACE e HBO Max.