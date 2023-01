Victoria Lee, promessa do MMA, morre aos 18 anos

A lutadora de MMA havaiana Victoria Lee morreu, aos 18 anos. A informação foi confirmada pela sua irmã, a também lutadora Angela Lee. A causa da morte não foi divulgada.

Victoria morreu em 26 de dezembro de 2022. Uma das promessas do MMA, a atleta competia na ONE Championship - maior organização de MMA da Ásia. Das três lutas na competição, ela venceu todas.

Em outros torneios, a atleta venceu duas vezes o campeonato júnior de Pancrácio do Havaí e foi campeã da IMMAF na categoria Júnior.

Angela descreveu a perda da irmã como uma situação devastadora para toda a família. "Nós sentimos a falta dela. Mais que qualquer coisa nesse mundo. Nossa família nunca será a mesma. A vida nunca será a mesma", disse.

Angela Lee Lutadora Sentimos tanto a sua falta, irmã. Mais do que você poderia imaginar. Estamos todos despedaçados. Porque um pedaço de você estava em cada um de nós e quando partiu, esses pedaços foram arrancados de nós.

Chatri Sityodtong, presidente do ONE Championship, lamentou a morte da lutadora. "Estou de coração partido com a perda de Victoria Lee. Eu conheci Victoria quando ela tinha 11 anos. Eu assisti ela amadurecer ao longo dos anos como uma artista macial e ser humano", disse.

"Descanse em paz, Vitória. Vamos todos sentir sua falta. Envio meu amor, orações, força e luz para Ken, Jewelz, Angela, Christian, Adrian e todos os seus entes queridos. Estou com o coração partido por sua perda. Que Deus te abençoe", finalizou.