Venezuela x Brasil pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A Seleção Brasileira visita a Venezuela, nesta quinta-feira (7), em Caracas, pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A partida será disputada às 20h30 no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas.

O Brasil lidera as eliminatórias Sul-Americanas com folga. São 8 vitórias em 8 jogos, com 100% de aproveitamento e 24 pontos na tabela. A Venezuela é a última colocada com 4 pontos.

Onde Assistir

Rede Globo (TV Verdes Mares) e do SporTV.

Mudanças

Será a primeira partida de uma série de 3 rodadas seguidas pelas Eliminatórias, com a Seleção Brasileira podendo garantir antecipadamente sua presença na Copa de 2022. Após o duelo com os venezuelanos, o Brasil joga no dia 10 contra a Colômbia, em Barranquilla, às 18 horas (de Brasília). Por fim, o último adversário desta rodada tripla será o Uruguai, no dia 14 na Arena da Amazônia, em Manaus, às 21h30.

Para a partida, o Brasil deve ir a campo com modificações. Neymar, suspenso, fica fora de duelo. Casemiro, que não se apresentou por conta de infecção no dente, tambem ficou fora.

Assim, Tite terá novidades na escalação: Alisson, Arana, Fabinho e Gabriel Jesus serão titulares no duelo, como indicou o treinador no último treino antes da partida, nesta quarta-feira, em Bogotá, na Colômbia com o quarteto.

Gabriel Jesus, que não atua pela seleção desde as quartas de final da Copa América, contra o Chile, quando foi expulso, vai fazer a dupla de ataque com Gabriel Barbosa. Ele serão abastecidos por Éverton Ribeiro, Gerson e Lucas Paquetá.

Fabinho será o cabeça de área em substituição a Casemiro. Já no setor defensivo, Alisson volta para a meta, enquanto Arana fará sua estreia na seleção principal pela lateral-esquerda.

"Expectativa é boa pelo que temos visto nos treinamentos e vimos na Copa América. Temos muito respeito pela Venezuela. Tem links dos atletas que foram campeões no sub-17. Era uma equipe que sempre propunha. No Morumbi foi um jogo que ficou vivo. É uma equipe que vem jogando mais. Com isso quem ganha é a qualidade do espetáculo como um todo. Existem forças que podem nos machucar na Venezuela", disse Tite.

Legenda: O atacante Arthur Cabral em treino da Seleção Brasileira no Estádio El Campín em Bogotá Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A expectativa para o torcedor cearense é a utilização de Arthur Cabral, revelado pelo Ceará e que foi convocado pela 1ª vez para a Seleção principal. Ele foi bem nos treinos e marcou um golaço. O atacante do Basel é opção para o decorrer do jogo.

Prováveis Escalações

Venezuela

Graterol; González, Chancellor, Ferraresi e O. González; Moreno, José Martínez e Otero; Savarino, Soteldo e Hurtado. Técnico Leonardo González

Brasil

Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana; Fabinho, Gerson, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá; Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa. Técnico: Tite

Ficha Técnica

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas

Competição: Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo