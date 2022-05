UFC Vegas 54 - Blachowicz x Rakic: veja card, horário e onde assistir

O UFC Vegas 54 acontece neste sábado (14), com dois nomes de elite da categoria meio-pesado se enfrentando na luta principal. O ex-campeão Jan Blachowicz enfrenta o ascendente Aleksandar Rakic, no UFC APEX.

O austríaco Rakic vem em grande momento, e venceu grandes nomes como Israel Adesanya e Dominick Reyes. Já o polonês, fará sua primeira luta desde a perda do cinturão para o brasileiro Glover Teixeira em 2021. A previsão para o dueloé de 5 rounds.

As close as a face off can get 😅@JanBlachowicz vs @Rakic_UFC - TOMORROW!



[ #UFCVegas54 | Main Card 10pmET | LIVE on ESPN2 & @ESPNPlus ] pic.twitter.com/TMkPOtGWyy