UFC Vegas 53: veja card, horário e onde assistir

O UFC Vegas 53 acontece neste sábado (30), com dois nomes de elite do peso-galo se enfrentando na luta principal. Atual 5° colocado no ranking da categoria, Rob Font vai em busca de mais uma vitória no Octógono em duelo com o 8° colocado Marlon Vera.

A luta principal é programada para cinco rounds; as demais tem duração prevista de três rounds. Em duelos sem cinturão em disputa, os atletas podem pesar até uma libra (450g) acima do limite da categoria.

Brasileiros

Três brasileiros estarão no octógono em Las Vegas. Joanderson Brito enfrenta o americano Andre Fili, pelo card principal, enquanto dois "brazucas" se enfrentam pelo card premilinar: Daniel Da Silva contra Francisco Figueiredo.

UFC Vegas 53:

Horário

Sábado, 30 de abril, às 17h (horário de Brasília)

Onde Assistir

O UFC é transmitido pelo Canal Combate





Card Principal

Peso-galo: Rob Font x Marlon Vera

Peso-pesado: Andrei Arlovski x Jake Collier

Peso-pena: Andre Fili x Joanderson Brito

Peso-leve: Jared Gordon x Grant Dawson

Peso-pena: Darren Elkins x Tristan Connelly

Peso-médio: Krzysztof Jotko x Gerald Meerschaert

Card Preliminar

Peso-pesado: Alexandr Romanov x Chase Sherman

Peso-mosca: Daniel Lacerda x Francisco Figueiredo

Peso meio-médio: Gabe Green x Yohan Lainesse

Peso-leve: Natan Levy x Mike Breeden

Peso-mosca: Gina Mazany x Shanna Young

Peso-mosca: Tatsuro Taira x Carlos Candelario

