UFC Vegas 44: José Aldo x Font na luta principal da noite; veja card, horários e onde assistir

O ex-campeão José Aldo, referência no MMA mundial, volta ao octógono do UFC neste sábado (4), para seguir na caminhada por uma disputa de cinturão na categoria peso-galo. O adversário na luta principal da noite no UFC Vegas 44 é o norte-americano Rob Font, mais uma pedreira na carreira do manauara

Aldo vem de duas vitórias consecutivas no evento: bateu Marlon Vera em dezembro de 2020, e o compatriota Pedro Munhoz, em agosto deste ano. As duas lutas foram por decisão unânime dos árbitros.

O adversário do brasileiro também vem com moral. Rob Font carrega uma sequência de quatro vitórias: Sergio Pettis, Ricky Simon, Marlon Moraes e Cody Garbrandt.

Veja encaradas do UFC Vegas 44

Apesar da história de Aldo e dos recentes resultados positivos, entra como azarão no confronto diante de Font. Mais um desafio para a carreira do brasileiro, que já cansou de surpreender o mundo das lutas.

Mais brasileiros

Ainda no UFC Vegas 44, mais dois brasileiros calçam as luvas na noite deste sábado (4). No peso-leve, Léo Santos enfrenta o veterano Clay Guida. Já no meio-pesado, Philipe Lins desafia Amazat Murzakanov.

Onde assistir o UFC Vegas 44

Todas as lutas serão transmitidas pelo canal Combate.

UFC Vegas 44: Aldo x Font

Sábado, 4 de dezembro, em Las Vegas

Card principal (0h, de Brasília)

Peso-galo: Rob Font x José Aldo

Peso-leve: Brad Riddell x Rafael Fiziev

Peso meio-pesado: Jimmy Crute x Jamahal Hill

Peso-leve: Clay Guida x Léo Santos

Peso-médio: Brandon Allen x Chris Curtis

Peso meio-médio: Alex Morono x Mickey Gall

Card preliminar (21h, de Brasília)

Peso-médio: Maki Pitolo x Dusko Todorovic

Peso-mosca: Manel Kape x Zhalgas Zhumagulov

Peso meio-médio: Bryan Barberena x Darian Weeks

Peso meio-médio: Jake Matthews x Jeremiah Wells

Peso-palha: Cheyanne Vlismas x Mallory Martin

Peso meio-pesado: Alonzo Menifield x William Knight

Peso-leve: Claudio Puelles x Chris Gruetzemacher

Peso-galo: Louis Smolka x Vince Morales

