UFC Vegas 42: Ketlen Vieira x Miesha Tate e mais 3 brasileiros; veja card, horários e onde assistir

A brasileira Ketlen Vieira estará na luta principal do UFC Vegas 43, neste sábado (20), a partir das 17h (horário de Brasília), contra a ex-campeão Miesha Tate, no UFC Apex, em Las Vegas. Além de Ketlen, também representarão o Brasil: Rani Yahya, Taila Santos e Luana Pinheiro.

Atual 7ª colocada no ranking do peso-galo feminino, Ketlen Vieira vem de derrota para a russa Yana Kunitskaya, no UFC Vegas 19, em fevereiro deste ano. Vieira precisa voltar ao caminho das vitórias para se estabilizar na organização e subir de posição na categoria.

Outros brasileiros

Ainda no card principal do evento, Rani Yahya enfrenta o sul-coreano Kang Kyung-Ho no peso-galo masculino, também buscando mais espaço no UFC. O adversário vem de três vitórias seguidas e tem muitas finalizações no currículo.

Já Taila Santos toca as luvas com a escocesa Joanne Calderwood, no peso-mosca, e Luana Pinheiro, no peso-palha, enfrenta Sam Hughes na primeira luta do UFC Vegas 43.

Veja encaradas do UFC Vegas 43

Onde assistir

Todas as lutas serão transmitidas pelo canal Combate.

UFC Vegas 43: Vieira x Tate

Sábado, 20 de novembro, em Las Vegas

Card principal (20h, de Brasília)

Peso-galo: Ketlen Vieira x Miesha Tate

Peso meio-médio: Michael Chiesa x Sean Brady

Peso-galo: Rani Yahya x Kyung Ho Kang

Peso-mosca: Joanne Calderwood x Taila Santos

Peso-galo: Davey Grant x Adrian Yanez

Card preliminar (17h, de Brasília)

Peso-pena: Pat Sabatini x Tucker Lutz

Peso-leve: Rafa Garcia x Natan Levy

Peso-palha: Loma Lookboonme x Loopy Godinez

Peso-leve: Terrance McKinney x Fares Ziam

Peso-mosca: Cody Durden x Qileng Aori

Peso-pena: Shayilan Nuerdanbieke x Sean Soriano

Peso-palha: Luana Pinheiro x Sam Hughes

