UFC Salt Lake 278 tem retorno de José Aldo: veja card, horário e onde assistir

O UFC Salt Lake 278 acontece neste sábado (19), às 19h30, com duas lutas cercadas de expectativa: na luta principal, Kamaru Usman enfrenta Leon Edwards, pelo cinturão dos pesos médios, enquanto o brasileiro José Aldo enfrenta Merab Dvalishvili pelo peso-galo. A luta do manauara marca o retorno dele ao octógono, visando a luta pelo cinturão.

