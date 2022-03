UFC Londres: veja card, horário e onde assistir

O UFC Londres acontece neste sábado (19), e terá um card liderado por dois peso-pesados: o russo Alexander Volkov e inglês Tom Aspinall, que se enfrentam na luta principal. Serão 12 lutas entre card principal e preliminar, começando às 14h20 (horário de Brasília) e será realizado na O2 Arena, em Londres, Reino Unido.

O evento terá uma representante brasileira: Luana "Dread" Carolina, que enfrenta Molly McCann em duelo pelo peso-mosca no card principal.

Tomorrow’s main event is going to bring the 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 💥@AlexDragoVolkov vs Tom Aspinall



[ #UFCLondon | Tomorrow | Main Card 4pmET | LIVE on @ESPNPlus ] pic.twitter.com/pPfAc20uMe