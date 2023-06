UFC Jacksonville: veja card completo, onde assistir e que horas começa o evento

Neste sábado (24), acontece o UFC Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos. O evento, que inicia às 12h30 (horário de Brasília), está recheado de brasileiros. Seriam seis representantes, mas Kleydson Rodrigues não conseguiu bater o peso na categoria peso-mosca e o confronto contra o japonês Tatsuro Taira foi cancelado. O destaque fica para o cearense Gabriel 'Mosquitinho' Santos no Card Principal. Ele fará sua segunda apresentação na maior organização de MMA do mundo.

Além dele, também vão entrar no octógono, os compatriotas Amanda Ribas, Bruno 'Blindado' Silva, Wellington Turman e Tabatha Ricci. O Card Preliminar do evento começa a ser disputado às 12h30 (horário de Brasília). Já as lutas principais devem ocorrer a partir das 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR A LUTA

O UFC Jacksonville será transmitido pelo UFC Fight Pass.

LUTAS DO CARD PRINCIPAL (16h)

Peso-pena: Josh Emmett x Ilia Topuria

Peso-mosca: Amanda Ribas x Maycee Barber

x Maycee Barber Peso-pesado: Austen Lane x Justin Tafa

Peso-pena: David Onama x Gabriel 'Mosquitinho' Santos

Peso-médio: Brendan Allen x Bruno 'Blindado' Silva

LUTAS DO CARD PRELIMINAR (12h30)

Peso meio-médio: Neil Magny x Phil Rowe

Peso meio-médio: Randy Brown x Wellington Turman

Peso-leve: Mateusz Rebecki x Loik Radzhabov

Peso-palha: Tabatha Ricci x Gillian Robertson

x Gillian Robertson Peso-mosca: Zhalgas Zhumagulov x Josh Van

Peso-leve: Trevor Peek x Jose Mariscal

Peso-pena: Jamall Emmers x Jack Jenkins

Peso-médio: Cody Brundage x Sedriques Dumas