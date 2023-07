UFC 290: Pantoja vence Moreno e conquista título mundial do peso-mosca

O Brasil voltou ao pódio do UFC na madrugada deste domingo (9). O carioca Alexandre Pantoja conquistou o título mundial do peso-mosca após vencer o mexicano Brandon Moreno por decisão dividida (46-49, 48-47, 48-47). Os dois se enfrentaram na segunda luta principal do UFC 290, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

É a terceira vez que o brasileiro vence o mexicano, a segunda em luta oficial. A outra ocorreu durante o reality show The Ultimate Fighter, onde as lutas são exibições.

Em janeiro, o mexicano havia tomado cinturão do brasileiro Deiveson Figueiredo. Diante de Pantoja, ele ficou firme após um knockdown, aguentou muitas quedas e conseguiu golpes que acertaram em cheio o carioca.

Mesmo assim, Pantoja conseguiu ser superior e convencer dois dos três juízes a darem su vitória em três dos cinco rounds. O lutador celebrou o momento nas redes sociais.

Legenda: Pantoja conquistou o titulo de peso-mosca ao vencer Moreno, do México. Foto: Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP