UFC 283 no Rio: Glover disputa o cinturão em card cheio de brasileiros; veja horário e onde assistir

O brasileiro Glover Teixeira e o americano Jamahal Hill disputam o cinturão do meio-pesado neste sábado (21) no UFC 283, realizado na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca (RJ). Ao todo, 15 lutas serão disputadas no octógono carioca.

Participam do UFC 283 16 lutadores brasileiros, sendo seis na preliminar inicial (a partir das 19h30), seis no card preliminar (a partir das 22h) e quatro no card principal (a partir das 00h). O brasileiro Deiveson Figueiredo e o mexicano Brandon Moreno disputam o título do peso-mosca.

O evento será transmitido no UFC Fight Pass e na Band.

ʙʀᴀꜱɪʟ, ᴇꜱᴛᴀᴍᴏꜱ ᴅᴇ ᴠᴏʟᴛᴀ!



Confira como assistir ao #UFC283, que acontece neste sábado (21), no Rio de Janeiro!



[ Assine já o @UFCFightPassBR e assista ao evento completo ➡️ https://t.co/hPr18WEsOa ] pic.twitter.com/HYZcItiw8n — UFC Brasil (@UFCBrasil) January 20, 2023

Veja cards do UFC 283

Preliminares iniciais (a partir das 19h30)

Peso Pesado: Shamil Abdurakhimov (RUS) x Jailton Almeida (BRA)

Peso Galo: Luan Lacerda (BRA) x Cody Stamann (EUA)

Peso Leve: Ismael Bonfim (BRA) x Terrance McKinney (EUA)

Peso Meio-Médio: Warlley Alves (BRA) x Nicolas Dalby (DIN)

Peso Pena (feminino): Josiane Nunes (BRA) x Zarah Fairn dos Santos (FRA)

Peso Galo: Saimon Oliveira (BRA) x Daniel Marcos (PER)

Card preliminar (a partir das 22h)

Peso Meio-Pesado: Maurício Rua (BRA) x Ihor Potieria (UCR)

Peso Médio: Gregory Rodrigues (BRA) x Brunno Ferreira (BRA)

Peso Leve: Thiago Moisés (BRA) x Melquizael Costa (BRA)

Peso Meio-Médio: Gabriel Bonfim (BRA) x Mounir Lazzez (TUN)

Card principal (a partir das 00h)

Peso Meio-Pesado: Glover Teixeira (BRA) x Jamahal Hill (EUA)

Peso Mosca: Deiveson Figueiredo (BRA) x Brandon Moreno (MEX)

Peso Meio-Médio: Gilbert Burns (EUA) x Neil Magny (EUA)

Peso Mosca (feminino): Lauren Murphy (EUA) x Jéssica Andrade (BRA)

Peso Meio-Pesado: Paul Craig (ING) x Johnny Walker (BRA)

