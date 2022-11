UFC 281: Brasileiro Alex Poatan nocauteia Adesanya em pé e é campeão dos médios; veja

O Brasil conquistou mais um título mundial do UFC, desta vez com uma vitória surpreendente do paulista Alex Poatan Pereira contra o então campeão, o nigeriano Israel Adesanya. A luta ocorreu na madrugada deste domingo (13), em Nova Iorque (EUA), na edição do UFC 281.

O novo cinturão dos médios para o Brasil veio após um nocaute espetaculalexar no último round (5º) do confontro. Quando parecia que o resultado se encaminharia para mais uma vitória do nigeriano, o brasileiro conseguiu um 'milagre' e estabeleceu uma sequência de golpes fulminantes que fizeram o árbitro encerrar o combate ainda com Adesanya em pé.

A luta não foi tranquila para Poatan, com Adesanya controlando os 4 primeiros rounds. Mas tudo virou nos últimos minutos de combate.

"Eu sabia que seria campeão. Eu sou humilde, da forma que fiz algumas pessoas não gostaram, mas faz parte, foi de forma saudável. Agradeço todo mundo pela torcida. Vim treinando, treinei duro pra luta. Desde o primeiro camp não fiz três rounds, vinha fazendo só quatro ou cinco. Falo pra você: tive uma luta diária. Hoje foi muito difícil, muitas pessoas desacreditaram falando que não poderia fazer cinco rounds. Fiz cinco rounds muito bem. Estou pronto pra próxima", afirmou o novo campeão peso-médio.

Outras lutas do card

A chinesa Weili Zhang recuperou o cinturão dos pesos palhas ao finalizar a então campeã Carla Esparza (EUA).

Nas demais lutas do card principal, Dustin Poirier venceu Michael Chandler por finalização, assim como Chris Gutierrez levou a melhor sobre Frankie Edgar, e

Dan Hooker venceu Cláudio Puelles por nocaute técnico.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte