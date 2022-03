UFC 272 terá Colby Covington contra Jorge Masvidal: veja card, horário e onde assistir

O UFC 272 acontece neste sábado (5) na T-Mobile Arena em Las Vegas, nos Estados Unidos e terá como luta principal Colby Covington contra Jorge Masvidal, pelo peso meio-médio (até 77kg).

Será o embate entre dois dos principais integrantes da divisão dos meio-médios e pode definir o próximo adversário do campeão Kamaru Usman.

BOOOOOM!!!



Here is the cold open for #UFC272 @ColbyCovMMA vs @GamebredFighter LIVE SATURDAY pic.twitter.com/bMCFiyZ4pI