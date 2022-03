UFC 272: Colby Covington vence Jorge Masvidal na luta principal; veja outros resultados

O UFC 272 realizado no último sábado sábado (5), teve como luta principal e grande evento da noite, a vitória de Colby Covington contra Jorge Masvidal por decisão unânime dos juízes

Com o triunfo contra o ex-amigo e companheiro de treinos, Covington se recupera de derrota para o campeão da divisão Kamaru Usman e espera uma revanche contra o nigeriano. Já Masvidal acumula a terceira derrota seguida no octógono.

Dos Anjos x Moicano

O evento teve 13 lutas no total, sendo oito no card preliminar, e cinco no card principal. Outra disputa de destaque foi entre os brasileiros Rafael dos Anjos e Renato Moicano, na segunda luta mais importante da noite, pela categoria peso casado.

Dos Anjos, que inicialmente enfrentaria Rafael Fiziev, venceu o brasiliense na decisão unânime dos juízes em cinco rounds.

Legenda: O carioca Rafael dos Anjos venceu o compatriota Moicano na decisão unânime dos juízes Foto: Divulgação / UFC

Outros resultados

RESULTADOS DO CARD PRINCIPAL

Colby Covington venceu Jorge Masvidal por decisão unânime

Rafael dos Anjos venceu Renato Moicano por decisão unânime

Bryce Mitchell venceu Edson Barboza por decisão unânime

Kevin Holland venceu Alex Cowboy por nocaute técnico aos 38 segundos do 2º round

Sergey Spivak venceu Greg Hardy por nocaute técnico aos 2:16s do 1º round

RESULTADOS DO CARD PRELIMINAR

Jalin Turner venceu Jamie Mullarkey por nocaute técnico aos 46 segundos do 2º round

Marina Rodriguez venceu Yan Xiaonan por decisão dividida

Nicolae Negumereanu venceu Kennedy Nzechukwu por decisão dividida

Maryna Moroz venceu Mariya Agapova por finalização aos 3:27s do 2º round

Umar Nurmagomedov venceu Brian Kelleher por finalização aos 3:15s do 1º round

Tim Elliott venceu Tagir Ulanbekov por decisão unânime

Ludovit Klein venceu Devonte Smith por decisão dividida

Dustin Jacoby venceu Michal Oleksiejczuk por decisão unânime

