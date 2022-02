UFC 271 tem Adesanya X Whittaker e brasileiros: veja card, horário e onde assistir

Israel Adesanya e Robert Whittaker disputam o cinturão dos pesos-médios neste sábado (12), ao se enfrentarem na luta principal do UFC 271. O evento será em Houston, nos Estados Unidos, a partir das 20 horas (horário de Brasília).

Dois anos depois, os dois rivais se enfrentam, com o atual campeão, Adesanya fazendo sua quarta defesa do título dos 84 Kg, enquanto Whittaker tentará vingar a derrota no primeiro duelo e recuperar o lugar no topo da categoria.

Brasileiros

O evento terá dois brasileiros em ação: pelo peso-leve, Renato Moicano mede forças com Alexander Hernandez, enquanto no peso-galo, Douglas Silva encara Sergey Morozov.

Horário e onde assistir ao UFC 271:

Data e Horário:

Sábado, 12 de fevereiro, às 20h (horário de Brasília)

Onde Assistir

O UFC é transmitido pelo Canal Combate

Cards:

Card Principal

Cinturão peso-médio: Israel Adesanya x Robert Whittaker

Peso-pesado: Derrick Lewis x Tai Tuivasa

Peso-médio: Jared Cannonier x Derek Brunson

Peso-galo: Kyler Phillips x Marcelo Rojo

Peso-leve: Bobby Green x Nasrat Haqparast

Card Preliminar

Peso-pesado: Andrei Arlovski x Jared Vanderaa

Peso-mosca: Roxanne Modafferi x Casey O'Neill

Peso-mosca: Alex Perez x Matt Schnell

Peso meio-pesado: William Knight x Maxim Grishin

Peso-galo: Mana Martinez x Ronnie Lawrence

Peso-leve: Alexander Hernandez x Renato Moicano

Peso meio-pesado: Carlos Ulberg x Fabio Cherant

Peso-médio: AJ Dobson x Jacob Malkoun

Peso-galo: Douglas Silva x Sergey Morozov

Peso meio-médio: Jeremiah Wells x Mike Diamond

