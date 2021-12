UFC 269: Charles do Bronx e Amanda Nunes defendem cinturões; veja card, horários e onde assistir

Uma noite com dois brasileiros buscando a manutenção do cinturão. Charles "do Bronx" Oliveira enfrenta o ex-detentor do título interino, Dustin Poirier, na luta principal da UFC 269, neste sábado (11), a partir das 20h, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA).

Antes, no entanto, sobe no octógono a brasileira campeã do peso-galo feminino, Amanda Nunes, para enfrentar Julianna Peña, norte-americana de origem venezuelana.

Veja encaradas:

Mais brasileiros

Além de Oliveira e Amanda, o Brasil também será representado por mais seis lutadores: Raulian Paiva, Pedro Munhoz, Augusto Sakai, Bruno Silva, André "Sergipano" Muniz e Priscila "Pedrita" Cachoeira.

Onde assistir o UFC 269

Todas as lutas serão transmitidas pelo canal Combate.

Legenda: Charles Oliveira e Amanda Nunes tentarão manter o cinturão no Brasil Foto: Divulgação/UFC

UFC 269: Oliveira x Poirier

Sábado, 11 de dezembro, em Las Vegas

Card principal (23h, de Brasília)

Cinturão peso-leve: Charles do Bronx x Dustin Poirier

Cinturão peso-galo: Amanda Nunes x Julianna Peña

Peso meio-médio: Geoff Neal x Santiago Ponzinibbio

Peso-mosca: Kai Kara France x Cody Garbrandt

Peso-galo: Raulian Paiva x Sean O'Malley

Card preliminar (20h, de Brasília)

Peso-pena: Josh Emmett x Dan Ige

Peso-galo: Pedro Munhoz x Dominick Cruz

Peso-pesado: Augusto Sakai x Tai Tuivasa

Peso-médio: Jordan Wright x Bruno Silva

Peso-médio: André Muniz x Eryk Anders

Peso-mosca: Miranda Maverick x Erin Blanchfield

Peso-pena: Ryan Hall x Darrick Minner

Peso-galo: Randy Costa x Tony Kelley

Peso-mosca: Gillian Robertson x Priscila Cachoeira

