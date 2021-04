Treino em Guaramiranga? Torcida do Ceará se diverte com jogo inédito na altitude boliviana

Nos sorteios de competições continentais, quando acontece de uma equipe brasileira jogar em cidades bolivianas com altitude, normalmente a reação é de desconfiança.

Mas para a torcida do Ceará, a situação é levada em tom de brincadeira. Alvinegros reagiram com piadas ao jogo do Vovô contra o Jorge Wilstermann-BOL, que deve acontecer em Cochabamba, a 2.500 metros de altitude, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Os grupos foram sorteados nesta sexta-feira (9). O Alvinegro também enfrenta o Arsenal, em Sarandí, cidade argentina. O terceiro adversário será definido no confronto entre Junior Barranquilla-COL e Bolívar-BOL. O perdedor joga a Sul-Americana.

Cochabamba

A cidade de Guaramiranga fica a 865 metros de altitude, no Maciço de Baturité. O que para os cearenses representa um clima ameno nos fins de semana, nem se compara aos 2.500 metros de Cochabamba. A cidade boliviana está em elevação três vezes maior.

Os efeitos do ar rarefeito realmente são sentidos. O Palmeiras, atual campeão da Libertadores, foi derrotado pelo time da casa por 3 a 2, para se ter uma ideia.