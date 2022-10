Tottenham x Newcastle: confira horários, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Neste domingo, (23), o Tottenham recebe o Newcastle, às 12h30 no Tottenham Stadium, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Inglês.

As equipes chegam para o confronto em situações diferentes. Na última partida o Tottenham foi derrotado por 2 a 0 para o Machester United e o Newscastle venceu por 1 a 0 a equipe do Everton com gol de Miguel Almirón e assistência do brasileiro Bruno Guimarães e está invicto há seis partidas.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN e Star+.

Palpite para o jogo

Prováveis Escalações

Tottenham: Lloris; Romero, Dier e Lenglet; Emerson, Hojbjerg, Bentancur e Sessegnon; Son, Kane e Perisic. Técnico: Antonio Conte

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman e Burn; Bruno Guimarães, Longstaff e Willock; Almiron, Wilson e Murphy. Técnico: Eddie Howe

Tottenham x Newcastle | Ficha Técnica

Horário: 12h30

Data: 23/10/2022

Local: Tottenham Stadium

Árbitro: Jarred Gillett