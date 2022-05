Titi agradece apoio após perder dentes em jogo do Fortaleza: “já estou em casa com minha família”

O zagueiro Titi, do Fortaleza, postou uma mensagem nas redes sociais agradecendo o apoio após perder dois dentes em uma dividida com o zagueiro Nino, do Fluminense, no último domingo (22). Com forte sangramento na região, o atleta foi substituído no 1º tempo da partida na Arena Castelão.

“Gostaria de agradecer a todos pelas mensagens e preocupação comigo após o choque que tive, que me fez deixar o jogo. Foi um susto. Faço questão de agradecer de forma especial à equipe médica que me atendeu, em especial ao Dr. Rafael. De fato, perdi dois dentes, como já foi noticiado. Estou bem e já estou em casa com minha família”, escreveu em um stories da conta no Instagram.

Legenda: O zagueiro Titi tranquilizou amigos e torcedores após o incidente no jogo Foto: reprodução

A informação do incidente foi confirmada pelo repórter Caio Ricard, da TV Verdes Mares. Na ocasião, o defensor deixou o estádio direto para um hospital na Capital, onde recebeu atendimento médico.

O próximo compromisso leonino é quarta-feira (25), contra o Colo-Colo, no Chile, às 19h. O confronto vale classificação às oitavas de final da competição. Com a situação, Titi deve desfalcar a equipe.