Técnico do Ceará, Léo Condé passa por cirurgia e ficará cerca de 10 dias afastado da função

O técnico do Ceará Léo Condé ficará afastado do comando do clube nos próximos 10 dias, após ser submetido a uma intervenção cirúrgica no intestino, na manhã desta quinta-feira (1º). Em nota, o clube informou que o treinador já recebeu alta médica e se recupera em casa.

Na próxima partida, os auxiliares Anderson Silva e Renatinho Negrão comandarão a equipe à beira de campo, contando com auxílio remoto de Léo Condé. Assim, no jogo contra o Guarani, o Vovô será comandado pelos auxiliares Anderson Silva e Renatinho Negrão. Condé dará auxílio remoto.

O Ceará volta a campo no dia 6 de agosto (segunda-feira), a partir das 21h (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela Série B do Brasileiro.

VEJA NOTA COMPLETA DO CEARÁ: