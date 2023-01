Surfista Márcio Freire morre em acidente nas ondas de Nazaré

O surfista brasileiro Márcio Freire, de 47 anos, morreu nesta quinta-feira (5) após sofrer um acidente enquanto surfava em um “paredão” na praia do Norte, em Nazaré, Portugal. De acordo com informações do GE, o surfista sofreu uma queda enquanto surfava uma “onda gigante” na praia portuguesa. Essa foi a primeira morte de uma pessoa surfando no local.

“Lamentavelmente, nenhuma das manobras de suporte de vida teve sucesso, acabando o óbito por ser declarado no local”, declarou o comandante da Capitania de Nazaré, Mário Lopes Figueiredo. Ainda de acordo com o GE, Márcio Freire foi resgatado por um jet ski, mas já sofrendo uma parada cardio-respiratória.

O corpo do surfista brasileiro será transportado ao Instituto de Medicina Legal de Leiria. Ainda não há informações confirmadas sobre o velório de Márcio.

QUEM É MÁRCIO FREIRE?

Márcio Freire tinha 47 anos e era conhecido mundialmente por surfar nas ondas gigantes. Ele já viajou para diversos países em busca de aventuras na prancha. Ele fez parte do trio "Mad Dogs", ao lado dos também baianos Danilo Couto e Yuri Soledade. Juntos, os três surfavam ondas gigantes ao redor do mundo.