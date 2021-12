Sorteio Copa do Nordeste 2022 define grupos e adversários de Ceará, Fortaleza e Floresta

A Copa do Nordeste definiu nesta segunda-feira (6) os dois grupos da fase principal da competição, que acontece em 2022. No futebol cearense, Ceará, Fortaleza e Floresta estão qualificados para jogar o torneio.

O Fortaleza está no Grupo A e o Ceará no Grupo B, assim como o Floresta.

Grupo A: Fortaleza , Sport, CSA, Sampaio Corrêa, Campinense, Globo-RN, Atlético de Alagoinhas-BA e Sergipe

, Sport, CSA, Sampaio Corrêa, Campinense, Globo-RN, Atlético de Alagoinhas-BA e Sergipe Grupo B: Ceará, Bahia, Náutico, CRB, Botafogo-PB, Altos-PI, Floresta e Sousa-PB

Na primeira fase, os times do Grupo A enfrentam os times do Grupo B. Os quatro melhores classificados de cada chave avançam para as quartas de final.

Nas últimas três edições, o futebol cearense esteve em todas as finais, vencendo duas edições. Com o Fortaleza, em 2019 e com o Ceará em 2021. No ano passado, o Alvinegro foi vice-campo, perdendo para o Bahia na decisão por pênaltis.

Formato do sorteio da Copa do Nordeste

A fase de grupos da Copa do Nordeste segue o mesmo formato implementado desde 2019. Cada equipe enfrenta os oito times da outra chave. O primeiro critério do sorteio diz respeito aos clubes do mesmo estado, que ficam em grupos diferentes. Nos casos de Ceará e Paraíba, únicos estados com três representantes cada, os dois times melhores posicionados no Ranking Nacional de Clubes se enfrentam.

Os 16 times foram separados em quatro potes, com o ranking sendo critério para a divisão. Como Fortaleza e Ceará, integrantes do pote 1, não poderiam ficar no mesmo grupo, automaticamente Bahia e Sport ficaram em chaves opostas. O mesmo aconteceu no pote 2, com os alagoanos CSA e CRB forçando o duelo entre Náutico e Sampaio Corrêa.