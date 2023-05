Segunda etapa do Campeonato Cearense de Tênis de Mesa é disputada neste final de semana

A segunda etapa do Campeonato Cearense de Tênis de Mesa de 2023 será disputada neste final de semana no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza (CE). Ao todo, mais de 500 partidas serão realizadas no sábado (20) e no domingo (21). De acordo com a organização, participarão da etapa representantes de todas as regiões do Estado.

Organizada pela Federação dos Mesatenistas do Ceará (FMC), a etapa contará com disputas de todas as categorias da modalidade olímpica (do pré mirim aos veteranos), bem como de todas as classes paralímpicas (andantes e cadeirantes, da classe 1 à classe 10).

Além disso, a etapa do torneio é considerada muito importante para os atletas, pois permite que os mesmos somem pontos para os rankings cearense e nacional da categoria.