Seguir no PSG é 'minha única opção', reafirma Mbappé

O craque do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé reafirmou nesta quinta-feira(15) que não lhe resta outra alternativa a não sera de continuar no clube da capital francesa se recusando a entrar em uma disputa com a entidade ou influenciar sua saída após o fim de seu contrato em junho de 2024.

"Já respondi. Disse que meu objetivo é continuar no clube, é minha única opção. Não acreditava que uma carta pudesse matar ou ofender alguém", disse o campeão mundial de 2018, referindo-se ao email enviado na segunda-feira aos dirigentes parisienses sobre sua decisão de não ativara opção por mais um ano no PSG.

Mbappé à venda?

O atacante falou com a mídia como capitão da seleção francesa, na véspera do jogo de sua equipe contra Gibraltar pelas Eliminatórias da Euro2024.

O atacante foi questionado sobre a reação do PSG, que disse que agora está disposto a vendê-lo no mercado antes da nova temporada se ele persistir em sua intenção de não renovar além de 2024. "Não, não há muitas coisas que me surpreendam", respondeu ele.

Críticas

Ele também negou ter a trapalhado a concentração da França ao enviar sua carta quatro dias antes de uma partida internacional dos 'Bleus'.

"Aceito tudo, as pessoas podem falar,criticar,eu entendo. As pessoas não têm todos os dados. Eu sei porque faço o que faço e porque digo o que digo. Não há problema nisso",afirmou. "Tenho uma responsabilidade como capitão. Não é o barulho que va ime fazer fugir dessa responsabilidade. Não está no meu temperamento fugir",acrescentou.