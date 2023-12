Salva-vidas que salvou Chumbinho em acidente detalha como foi resgatar surfista

O salva-vidas responsável por retirar o surfista brasileiro João Chianca, o Chumbinho, do mar após um grave acidente detalhou como foi o processo de resgate. Em entrevista ao 'Jornal da Globo', na noite de ontem (4), Guilherme Tâmega, hexacampeão mundial de bodyboard e salva-vidas em Pipeline, revelou que o momento foi desesperador.

Guilherme Tâmega Responsável pelo salvamento de Chumbinho "A sorte foi que o strap [cordinha] aguentou e o segurou. Ele estava grudado na prancha. O pior dos casos é quando o strap arrebenta. A prancha é um sinal de que ele estava ali embaixo. É muito desesperador, ainda mais quando é uma pessoa querida como ele. Ele tinha pulsação, respiração. O procedimento neste caso é colocar o corpo de lado e deixar a espuma e a água salgada saírem do corpo. A gente ficou esperando de cinco a dez minutos, enquanto a água e a espuma saíam do corpo dele. Ele ficou 24h em observação. O problema é que, quando a água salgada entra no organismo, a pessoa pode ter um segundo 'afogamento'. Ela pode estar dormindo naquela noite e se afogar, até morrer. Ele ficou em observação no hospital por causa disso, limpando aquela água, mas ele está bem", disse.

Chumbinho treinava em Pipeline, no Havaí, de olho no início do circuito mundial de 2024, que começa em janeiro. No acidente, o surfista teve um corte na parte de trás da cabeça e passou cerca de três minutos submerso até ser resgatado ainda desacordado.

Guilherme Tâmega Responsável pelo salvamento de Chumbinho "O João tem garra e talento, tem tudo na mão para ser um campeão mundial. Trazê-lo de volta foi uma honra para mim. Deu tudo certo, a gente faz tudo o que sabe ali na hora, mas é Deus quem decide se ele vai embora ou não. E ele tem muito que estar aqui com a gente. Ele vai disputar as Olimpíadas, o Campeonato Mundial. As coisas estão só começando para ele, e estaremos aqui para celebrar", completou.

