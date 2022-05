Salah e Benzema confirmados em Liverpool x Real Madrid; confira escalações para final da Champions

O campeão da UEFA Champions League 2021-2022 será definido neste sábado (28), no Stade de France, em Paris, com o jogo entre Liverpool x Real Madrid. A bola rola às 16h (horário de Brasília), e as equipes já estão escaladas para a decisão.

Para a partida, os técnicos Jürgen Klopp e Carlo Ancelotti terão força máxima. No Real, o francês Karim Bezema está confirmado, enquanto o egípcio Mohamed Salah é a esperança de gols do time inglês.

ESCALAÇÃO DO LIVERPOOL

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Thiago Alcântara; Salah, Mané e Díaz. Técnico: Jürgen Klopp.

Legenda: O Liverpool aposta em Salah, que apresentou problemas físicos e ficou fora dos últimos jogos Foto: divulgação / Liverpool

ESCALAÇÃO DO REAL MADRID

Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Modrić, Casemiro e Kroos; Valverde, Benzema e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Legenda: O Real Madrid terá uma dupla de ataque para enfrentar o Liverpool Foto: divulgação / Real Madrid