Róbson Conceição perde primeira luta da carreira no boxe em decisão polêmica

Era um duelo de invictos no Conselho Mundial de Boxe (WBC), e o brasileiro Róbson Conceição (campeão olímpico no Rio 2016) tinha a chance de faturar o primeiro título mundial da carreira, mas parou no mexicano Oscar Valdez, que venceu por decisão unânime dos juízes. O duelo foi realizado nesta sexta-feira (10), na cidade de Tucson, no Arizona (EUA).

A decisão dos juízes foi criticada pelos brasileiros nas redes sociais, tendo em vista que Róbson teve uma postura mais agressiva, principalmente nos primeiros assaltos. No entanto, perdeu um pouco o fôlego no final e abriu espaço para o resultado final.

Se vencesse, Conceição poderia ser o sétimo brasileiro a ser campeão de uma das quatro principais entidades da modalidade. Éder Jofre, Miguel de Oliveira, Acelino 'Popó', Waldermir 'Sertão', Rose Volante e Patrick Teixeira foram os brasileiros que tiveram a honra de ostentar o cinturão.

Agora, o cartel profissional do brasileiro registra 16 vitórias e uma derrota. Já o mexicano chegou à 30ª vitória e segue com um histórico irretocável.

A luta

O brasileiro começou muito bem os dois primeiros rounds. Agressivo, ele abriu vantagem. Nos assaltos intermediários, o mexicano reagiu, incentivado pela torcida. Nos assaltos finais, a luta foi equilibrada, mas que permitiu ao mexicano ser considerado o vencedor pelos juízes.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte