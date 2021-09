Robson Conceição formaliza protesto na Conselho Mundial de Boxe após luta polêmica

O pugilista brasileiro Robson Conceição apresentou uma queixa junto ao Conselho Mundial de Boxe (CMB) questionando o resultado final da luta contra o mexicano Oscar Valdez, ocorrida no último sábado (11). Com um boxe contundente, mostrou mais agressividade, acertou bons golpes, mas os árbitros viram vitória unânime do atual campeão dos superpenas.

Para a equipe de Conceição, a organização deve promover uma nova luta entre os dois atletas ou elevar o nome do lutador baiano ao posto número 1 do ranking da categoria, o que o tornaria o desafiante imediato de Valdez.

Robson Conceição foi às redes sociais e fez uma publicação marcando o próprio Valdez. Citou o resultado polêmico do confronto e também pontuou a testagem positiva do mexicano para o uso de "fermentina", substância proibida que facilita o emagrecimento.

Robson Conceição Boxeador Oscar, eu fiz uma luta limpa. Segui todas as estratégias para te vencer. E eu venci. Isso foi boxe. Foi você quem desrespeitou a mim e a todo o boxe com seu teste antidrogas positivo. Um 'campeão' deve respeitar e ser exemplo. Mostrei dentro e fora do ringue quem merece esse cinturão.

A luta

Apesar de um início mais forte do brasileiro e consistência de golpes ao longo do combate, os árbitros viram vitória unânime do mexicano, Oscar Valdez: (duplo 115 a 112 e um 117 a 110). O desafio valia o cinturão da categoria superpenas pelo Conselho Mundial de Boxe.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte