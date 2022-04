River terá desfalque, retorno e estádio lotado contra o Fortaleza; confira boletim

O River Plate, da Argentina, é o próximo adversário do Fortaleza pela 2ª rodada do Grupo F da Libertadores, na quarta-feira (13), no Monumental de Nuñez, às 21 horas. O Milionário chega para o confronto com o Leão em grande momento, vencendo no último domingo o Argentinos Juniors por 4 a 2 no Monumental, sua terceira seguida na temporada. A trinca começou após a derrota para o rival Boca Juniors no dia 20 de março. O River bateu o Defensa de Justícia por 2 a 1, pela Copa da Liga Argentina, o Alianza Lima, do Peru na estreia da Libertadores por 1 a 0 em Lima e a referida vitória diante do "Bicho Colorado". E para o confronto com Leão do Pici, o técnico Marcelo Gallardo terá um desfalque e um retorno.

Sem Barco

O desfalque é um dos jogadores mais importantes: o meia Esequiel Barco. Ele deixou a partida contra o Argentinos Juniors ainda no 1º tempo, e após exame na tarde desta segunda-feira, foi diagnosticado uma ruptura no bíceps femoral direito e terá que ficar 21 dias sem jogar. Assim, quem deve substituir Barco é Juanfer Quintero, que entrou em seu lugar contra o Junior.

Retorno

O meio campista José Paradela desfalcou o River diante do Alianza Lima na estreia da Liberta por estar infectado com Covid-19, mas ele já realizou quarentena e está liberado para o duelo. Paradela fez 5 jogos como titular no River este ano e marcou um gol.

Lotação

Legenda: O Monumental de Nuñez receberá um público acima de 70 mil pessoas para River e Fortaleza na quarta-feira pela Libertadores Foto: Divulgação / River Plate

Na vitória do Milonário pela Copa Argentina no último domingo, o Monumental de Nuñez recebeu um enorme público, de 72.054, o que deve ser repetido diante do Fortaleza.

A partida, é especial para a torcida do River Plate, já que será a primeira em 30 meses com público na equipe na Libertadores. Nas edições de 2020 e 2021, todas as partidas em Núñez foram com portões fechados.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte