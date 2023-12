Retrospectiva 2023: Fortaleza conquista penta estadual, bate na 'trave' na Sula e garante Top 10 na

A temporada de 2023 foi de grandes desafios para o Fortaleza, pela magnitude das competições que disputou. Consolidado como um clube de Série A, o Tricolor de Aço começou o ano conquistando um penta-campeonato inédito na história do clube ao bater o rival Ceará em 2 jogos emocionantes, ficou pelo caminho na Libertadores, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, mas disputou o título da Copa Sul-Americana em uma campanha notável, deixando o título escapar na penalidades para a LDU.

E no Brasileiro, de enorme exigência, ainda teve forças para superar uma fase ruim, que chegou com a proximidade da final da Sul-Americana e após a perda dela. A torcida ficou apreensiva na reta final da Série A pelos 10 jogos sem vencer e a aproximação do Z4, mas as 4 vitórias nas rodadas finais levaram o Leão de novo ao G-10.

Em uma temporada desafiadora, o destaque do Leão foi o atacante Lucero. Ele fez 24 gols e deu sete assistências, em 63 partidas em que atuou.

Legenda: Lucero foi artilheiro do Leão na temporada, marcando 24 gols Foto: KID JUNIOR / SVM

Veja como foi o ano tricolor

Campeonato Cearense (Campeão)

O Estadual de 2023 era especial para o Leão por estar em jogo um penta-campeonato inédito na história do clube. Era uma hegemonia em jogo e com um favoritismo diante de um rival em reestruturação. A campanha foi segura na 1ª Fase, na liderança, e passando pelo Ferroviário na semifinal, e encontrando o rival Vovô na decisão.

Em um finais emocionantes, o Leão venceu por 2 a 1 no 1º jogo, chegou a estar perdendo por 2 a 0 na 2º partida, mas teve força e mentalidade para buscar o empate em 2 a 2 e comemorar o sonhado penta, igualando-se ao rival Ceará.

Copa do Nordeste (semifinal)

Principal favorito ao título ao lado do Bahia, clube também de Série A, o Leão decepcionou na Copa do Nordeste. Já na 1ª Fase, se classificou em 2º do grupo com 18 pontos em 8 jogos.

Eliminou o Ferroviário com goleada de 4 a 0, mas o duro golpe veio contra o Ceará, com a eliminação na derrota por 3 a 2.

Copa do Brasil (3ª Fase)

A participação do Leão na Copa do Brasil só durou dois jogos. Por ter sido campeão da Copa do Nordeste no ano anterior, o Tricolor entrou na 3ª Fase e encarou logo o Palmeiras. E foi eliminado com uma derrota por 3 a 0 no Allianz Parque e uma vitória insuficiente no jogo de ida: 1 a 0 no Castelão.

Libertadores (2ª Fase Eliminatória)

O Leão voltou a Libertadores, mas encarando uma fase eliminatória. O clube cearense passou com facilidade pelo Maldonado/URU, mas foi eliminado pelo Cerro Porteño e foi disputar a Sul-Americana.

Sul-Americana (vice-campeão)

E a participação na Sul-Americana foi histórica. Ainda que o time tenha amargado o vice-campeonato, ainda dolorido para a torcida, chegar pela 1ª vez a uma final internacional foi um grande feito.

O time fez uma campanha segura na Fase de Grupos, passando por San Lorenzo, Palestino e Estudiantes de Mérida no Grupo H, com 15 pontos em 6 jogos, tendo uma das melhores campanhas para os mata-matas.

E decidindo em casa, o Leão foi avançando. Passou pelo Libertad com um gol de Marinho nos minutos finais no Castelão, eliminou o América/MG com facilidade em dois jogos e passou pelo tradicional Corinthians com uma vitória categórica no Castelão. O Leão era finalista e sonhava com o título.

Só que da decisão, após um truncado e parelho empate em 1 a 1 contra a LDU em Maldonado (URU), o título escapou nas penalidades, quando o Leão ficou na frente por duas vezes, teve a bola do título e desperdiçou.

Campeonato Brasileiro (G10)

O Brasileirão é sempre um grande desafio pela força dos adversários na elite e a maratona até o fim do ano que exige foco, elenco e planejamento. E mais uma vez as competições paralelas complicaram o Fortaleza pelo foco dividido.

O Leão sempre esteve rondando o G-8 da competição que daria vaga na Libertadores. Terminou o 1º turno em 11º com 26 pontos, 2 apenas do G-8, mas caiu de rendimento da reta final ao dividir as atenções com a Copa Sul-Americana, chegando a ficar 9 jogos sem vencer na Série A.

Mas reagiu nas 4 rodadas finais com a força do elenco e trabalho de Vojvoda, terminando a Série A mais uma vez no G-10, garantindo o 6º ano seguido na elite e uma vaga na Sul-Americana de 2024.