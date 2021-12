Resultados do UFC Vegas 45: lutadoras brasileiras vencem; Derek Lewis arrasa adversário

No último UFC de 2021, a noite foi das brasileiras, enquanto os homens brazucas decepcionaram na noite deste sábado (19), em Las Vegas.

Vivendo grande fase na carreira, a peso-palha brasileira Amanda Lemos chegou à quinta vitória consecutiva no Octógono após uma guerra de 15 minutos com Angela Hill, vencendo por decisão dividida.

Em sua segunda apresentação no Octógono, a promissora brasileira Melissa Gatto conquistou sua segunda vitória por nocaute técnico, vencendo Sijara Eubanks no 3º round e ampliando seu invicto cartel para 8-0, além de dois empates.

Homens perdem

Já os brasileiros não tiveram melhor sorte na noite. O norte-americano Ricky Simon conquistou sua quarta vitória seguida ao nocautear o brasileiro Raphael Assunção no 2º round.

Diego Ferreira fazia um bom combate contra Mateusz Gamrot pelo peso-leve, mas após sofrer uma joelhada nas costelas no 2º round, foi obrigado a desistir do duelo.

Homem-nocaute

Legenda: Derek Lewis nocauteia adversário no UFC Foto: UFC

O maior nocauteador da história do Ultimate atacou mais uma vez. Derrick Lewis venceu Chris Daukaus no 1º round na luta principal do UFC Vegas 45, conquistando seu 13º triunfo por nocaute na organização.

