Resultados do UFC 288: Sterling vence Henry Cejudo e mantém título de peso-galo

Aljamain Sterling e Henry Cejudo fizeram o grande duelo da noite no UFC 288. Os dois disputaram o título dos galos no card principal deste sábado (6) em Newark, nos Estados Unidos.

Cejudo, ex-campeão do peso-mosca e do peso-galo, voltou para o octógono após três anos de ter anunciado a aposentadoria. O primeiro confronto dele foi justamente diante do detentor do atual título de até 61kg, Aljamain Sterling.

Atual dono do cinturão, Sterling impôs ritmo de luta com trocação. Cejudo equilibrou o duelo quando impôs o wrestling, mas perdeu espaço na luta com o clinche do oponente.

A disputa continuou equilibrada nos rounds seguintes. Por isso, a luta foi decidida pelos juízes, que decidiram em favor de Sterling por decisão dividida (48-47, 47-48 e 48-47).

Veja abaixo os resultados completos do evento:

UFC 288 - Newark (EUA)

CARD PRINCIPAL

Aljamain Sterling venceu Henry Cejudo - decisão dividida (48-47, 47-48 e 48-47)

Belal Muhammad venceu Gilbert Durinho - decisão unânime (50-45, 49-46, 49-46)

Yan Xiaonan venceu Jéssica Bate-Estaca - nocaute técnico aos 2min20s do R1

Movsar Evloev venceu Diego Lopes - decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)

Charles Jourdain venceu Kron Gracie - decisão unânime (triplo 30-27)

CARD PRELIMINAR

Matt Frevola venceu Drew Dober - nocaute técnico aos 4min08s do R1

Kennedy Nzechukwu venceu Devin Clark - finalização aos 2min28s do R2

Khaos Williams venceu Rolando Bedoya - decisão dividida (27-30, 29-28, 29-28)

Virna Jandiroba venceu Marina Rodriguez - decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)

Parker Porter venceu Braxton Smith - nocaute técnico aos 2min10s do R1

Ikram Aliskerov venceu Phil Hawes - nocaute aos 2min10s do R1

Claudio Ribeiro venceu Joseph Holmes - nocaute técnico aos 3min21s do R2