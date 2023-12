Resultado do jogo AS Roma x Napoli hoje, 23/12: veja o placar e estatísticas da partida

Neste sábado, 23 de dezembro, em Roma, o jogo AS Roma x Napoli, terminou com o placar 2 - 0. A partida corresponde à 17ª rodada do Campeonato Italiano - Série A.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE AS Roma x Napoli

ROM 2 - 0 NAP Gols L. Pellegrini 76' R. Lukaku 90' 17 Total de chutes 7 4 Chutes no gol 2 41% Posse de bola 59% 334 Passes 492 80% Precisão de passe 87% 19 Faltas 12 7 Cartões amarelos 4 0 Cartões vermelhos 2 2 Impedimento(s) 1 4 Escanteio(s) 0

AS Roma 3-5-2 Rui Patrício, Gianluca Mancini, Diego Llorente, Evan Ndicka, Rasmus Kristensen, Bryan Cristante, Leandro Paredes, Edoardo Bove, Nicola Zalewski, Romelu Lukaku, Andrea Belotti. Napoli 3-5-2 Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Mário Rui, Frank Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zieliński, Matteo Politano, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia.