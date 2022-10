Rayssa Leal conquista STU Open Rio; Pâmela Rosa fica com vice

A final do STU Open Rio, realizada neste domingo (16), repetiu as fases anteriores. Rayssa Leal dominou o torneio e conquistou o bicampeonato na Praça do Ó, na capital fluminense. Pâmela Rosa ficou com a prata, enquanto a australiana Chloe Covell ficou em 3º lugar.

Nas voltas completas, Rayssa Leal teve o domínio ameaçado por Pâmela Rosa. A skatista de São José dos Campos fez a maior pontuação: 6,75, contra 6,65 da "Fadinha". Mas Rayssa virou líder nas manobras e fez a maior pontuação do torneio, totalizando 20,54. Pâmela Rosa terminou com 18,82, contra 16,84 de Chloe.

Quem também chamou a atenção foi a brasileira Gabi Mazetto, que terminou em quarto, com 13,44. Natália Munoz fechou em 6º, com 11,40, e Marina Gabriela, em 7º, com 10,97. Lore Bruggemann foi a 5ª colocada, com 13,42, enquanto a chinesa Wenhui Zeng terminou em 8ª, com 10,87.

Em 5 e 6 de novembro, elas retornam ao Rio de Janeiro. Será a etapa final da Super Crown, da Street League.

