Rayssa Leal conquista etapa de Criciúma do Circuito Brasileiro de Skate Street

A maranhense Rayssa Leal conquistou a 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Skate Street neste domingo (16), em Criciúma, Santa Catarina.

“Estou super feliz, o STU é uma vibe muito incrível. Estar aqui com todo mundo é muito bom, beijo para minha mãe e para meu pai. Obrigado pela vibe e "é nóis", disse a campeã Rayssa Leal, em entrevista ao Esporte Espetacular.

Na volta completa, a vice-campeã de Skate Street anotou boas manobras, mas caiu nos segundos finais. A ‘fadinha’ necessitou, inclusive, de atendimento médico.

Pâmela Rosa, concorrente direto de Rayssa, fez excelente volta e acertou as duas manobras, conseguindo 2,23 e 4,82, mas não conseguiu o título da etapa do STU Street.

A fadinha também acertou as duas manobras, pontuando 2,10 e 4,32, fechando a competição com 15,24. Gabi Mazetto, com 9,38, encerrou o torneio na 3ª colocação.

