Quando vai ser a luta entre Bambam e Popó? Veja data e detalhes

Kleber Bambam, ganhador da primeira edição do Big Brother Brasil, e Popó Freitas se enfrentarão em uma luta na Vibra São Paulo, uma casa de eventos localizada na zona sul da cidade. O duelo acontece no dia 24 de fevereiro no evento Fight Music Show 4 (FMS), uma festa que promove lutas entre influenciadores latinos.

Bambam e Popó são as principais atrações e realizarão a luta principal do evento. MC Gui e Nego do Borel também estarão presentes entre as atrações.

BAMBAM E POPÓ VIVEM CLIMA TENSO

Durante a coletiva de imprensa oficial do evento, Popó se estressou depois de algumas falas de Bambam e tentou agredir o rival. O lutador precisou ser contido por seguranças e por pouco não agrediu Mamá Brito, presidente do FMS.

POPÓ TENTA AGREDIR KLEBER BAMBAM pic.twitter.com/uHJozRdvKp — Favela Caiu No Face (@Favelacaiunfce) December 14, 2023

"Vai ser a primeira vez [no boxe], vou chocar o mundo e surpreender ele. Não pode deixar encostar. Se eu encostar, você vai cair", falou Kleber Bambam.

"Você falou várias coisas nas redes sociais, que fiz coisa errada quando era político, tenho tudo gravado. Seu empresário me pediu para não te processar. Eu vou te bater, ou aqui ou em cima do ringue, melhor ficar calado. Minha última luta foi com 38s, com você vai ser a mesma coisa", retrucou Popó.

QUAL A DATA DA LUTA?

A luta entre Bambam e Popó acontece no dia 24 de fevereiro, às 17h. A entrada no evento é permitida apenas para maiores de 18 anos e os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial de vendas. Os preços variam de R$ 64,50 até R$ 7.200, sem taxas.