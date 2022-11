Quais os jogos do Ceará em novembro? Veja datas, horários e adversários

O Ceará terá calendário decisivo na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro durante o mês de novembro, quando define seu futuro na competição.

No período, a equipe disputará 3 partidas até o dia 13, última rodada da Série A, que encerra mais cedo devido a Copa do Mundo no Catar a ser disputada no dia 20. O técnico Juca Antonello não terá semanas cheias para trabalhar, já que o intervalo entre os jogos é de apenas 4 dias.

A partida contra o Corinthians neste sábado (5) abre o calendário de jogos do Ceará no mês.



VEJA O CALENDÁRIO DO CEARÁ NO MÊS DE NOVEMBRO

5/11/2022 - 20h30 - Corinthians x Ceará - 36ª rodada

9/11/2022 - 19h - Avaí x Ceará - 37ª rodada

13/11/2022 - 16h - Ceará x Juventude - 38ª rodada

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil